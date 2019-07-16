基隆市政府慶祝祖父母節，即日起至8月30日舉辦「大手牽小手．祖孫鬥陣來」系列活動，暖暖、仁愛樂齡中心成員，分享「筷子槍」製作課程。（張穎齊攝）

基隆市政府慶祝祖父母節，即日起至8月30日舉辦「大手牽小手．祖孫鬥陣來」系列活動，暖暖、仁愛樂齡中心成員，分享氣球魔術課程。（張穎齊攝）

基隆市政府慶祝祖父母節，即日起至8月30日舉辦「大手牽小手．祖孫鬥陣來」系列活動，歡迎祖孫來動手製作可愛小物。（基隆市政府提供）

基隆市政府慶祝祖父母節，即日起至8月30日舉辦「大手牽小手．祖孫鬥陣來」系列活動，市長林右昌和教育處代理處長陳淑貞16日於市務會議會後記者會，誠摯歡迎大家參與，並宣布會推出祖孫夏令營、祖孫DIY手作及共學才藝活動，歡度共學時光。

陳淑貞表示，這項慶祝活動，由家庭教育中心、樂齡學習中心、祖孫館、親子館及學校共同舉辦，系列活動包括邀集各區的樂齡祖孫，參訪海科主題館兒童廳，除了可享有周三入館優惠，還搭配海洋小物DIY體驗、觀賞3D劇場，除提升海洋保育意識，帶來祖孫不一樣互動體驗。

此外，還有推出「祖孫共讀繪本」，透過故事分享了解彼此生活經驗，讓阿公阿嬤對事物觀察力，以及兒孫的創造力產生互相激盪，一起學習、DIY祖孫共學互動，一同遊戲、表演，大家同歡共樂。

陳淑貞說，活動除培養孩子敬老、親老的品格，展現祖孫溫馨互動、彼此關懷與感恩，鼓勵祖孫經由綿密互動，增進世代情感凝聚，體驗不同世代歌謠、遊戲、才藝及故事，牽起祖孫之間緊密世代連結，開啟生命不同體驗，增進更深厚祖孫情誼。

為喚起各界重視親情倫理、孝道及敬老尊賢，今年8月25日為「祖父母節」，教育處對此舉辦23場次活動，陪伴祖孫共度暑假歡樂時光。詳情洽家庭教育中心網站（http：kl.familyedu.moe.gov.tw）或電洽中心行政專線02–24271724。

(中時 )