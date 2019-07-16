國民黨總統初選民調昨出爐，韓國瑜以44.805％支持度大勝，確定代表國民黨出征2020總統大選。對此，前外交官介文汲說，造成此一結果的最大功臣應該是民進黨，他指出2因素讓韓國瑜可以受到這麼多群眾這麼強烈的支持。介文汲表示，韓國瑜上刀山、下油鍋的日子還未結束，韓國瑜是真的笑不出來，但這是他逃不掉的天命。

介文汲在臉書PO文發表看法，他首先破題稱7月15日是台灣民主發展的重要一天。非受刻意栽培、非典型、且非主流的韓國瑜靠一鼓自動自發、自下而上的草根民氣，以壓倒性的勝利，贏得了強手如林的國民黨總統初選，為台灣的民主寫下新頁，也開創了國民黨新生的契機。

造成此一結果的最大功臣應該是民進黨。介文汲認為，若非民進黨政府三年多來的胡作非為、蔡英文及其黨羽的傲慢狂妄，韓國瑜再三頭六臂，也不會受到這麼多群眾這麼強烈的支持。

介文汲提醒，距明年1月11日投票還有半年之久，韓國瑜上刀山、下油鍋的日子還未結束。他甚至直言，不會治國但整人第一名的民進黨什麼骯髒的手段都使得出來，會寧可搞爛台灣，也不願交出賴以吃香喝辣的權位。對此，韓國瑜是真的笑不出來，但這是他逃不掉的天命，繼續拚搏向前吧。

介文汲發表看法。（圖/翻攝自介文汲 FB）

(中時電子報)