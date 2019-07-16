疾管署今（16)日公布國內新增1例感染腸病毒71型併發重症病例，比較罕見的是個案為北部14歲男生，成了今年國內腸病毒重症年齡最大的病例。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上周（7月7日至7月13日）國內腸病毒門急診就診共計1萬7167人次，較前一週略升3％；最近2周上升幅度較平緩，社區腸病毒71型病毒活動持續，尤其是台灣東部主要流行病毒型別。

今年累計168例腸病毒71型個案，近4年同期最多，其中13例併發重症追平2016年同期數字，而今年以來腸病併發重症為19例，腸病毒71型重症占了6成8。

今天新增的個案在6月29日起陸續出現發燒、非特異型皮疹、手足口病及疱疹性咽峽炎等症狀而住院治療，經檢驗審查，確認為腸病毒71型感染併發重症，目前個案狀況穩定，已辦理出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今年以來19例腸病毒重症有14例是5歲以下、5例是5歲以上，其中超過10歲只有1例，所以這一例是今年年紀最大的重症。

疾管署副署長莊人祥指出，2013年曾有1例是30多歲的重症個案。林詠青說，年齡較大併發重症確實較少見，但是不能排除可能性，只是年紀較大者的症狀輕微，這名個案住院6天後出院。

莊人祥呼籲，現在為暑假期間，民眾仍不可輕忽腸病毒威脅，放假期間孩童如出入人口擁擠的公共場所，返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

(中時 )