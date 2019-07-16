PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜挾民調44.805%出線，在國民黨內獲壓倒性勝利；不僅聲勢屹立不搖，韓粉更為之振奮。深綠網友感嘆，本來每天洗腦自己媽媽，韓上任後沒料又頻出包，被年輕人和中間選民唾棄，搞得媽媽轉趨低調，甚至自我懷疑還淡出「韓粉圈」。但自從韓民調輾壓，媽媽整個「大復活」，對自己開嗆更揪家人明年都要投韓；自家人本來被自己洗腦到0票，現在一舉反攻成4票。

網友在PTT論壇發《韓國瑜挾超高民調反攻高雄了》一文，直言：「《中天》今天晚上又回到高雄辦戶外開講了〈庶民尚大聲〉（三民區義民廟那邊），超高民調下，連反韓大本營高雄都不怕了，近來變得比較低調的高雄韓粉，現在都士氣大振，出來揮國旗、擺夜市。韓國瑜的民調這麼高，真的給韓粉們很大信心，全部出來透透氣了！」

該網友更分享親身經歷：「本來每天洗腦我的媽，說韓國瑜上任後沒料，一直出包，被年輕人和中間選民唾棄，沒救了！她最近都很低調，也懷疑自己是不是無腦亂挺，都不參與韓粉FB了。結果韓國瑜這禮拜民調一路輾壓所有人，我媽整個大復活嗆聲：『不是說沒人挺韓，現在看起來大家都覺得韓做得不錯啊！』又重新開始在FB上狂貼韓粉長輩圖！整個強勢回歸，要全家明年一定都要投韓！就我家來說，韓導本來被我洗腦成0票，現在變成4票。」

其他網友紛紛回應：「初選時的西瓜效應啊，再看看後續」、「氣勢看起來蠻可怕的」、「韓國瑜本來就做得不錯啊，光是清水溝就打死陳菊了」、「國瑜清淤泥而不染」、「光是清水溝就知道韓國瑜事幹實事的人，綠營在高雄真的輸得一點都不冤」、「所以說有人說一直辦造勢沒用，當然有用。看到那麼多人都站出來挺韓，可以確認有一堆人跟自己是一樣的，更加堅定挺韓」、「不然一個林飛帆，你就被你媽笑一整年」、「綠營連水溝都清不好到底還能幹嘛？」

(中時電子報)