廖芳英以這面花為主題的「百花齊放」大型作品，為地球獻上最深的祝福。（圖由世界宗教博物館提供）

創作者廖芳英（左五）及宗博館志工，一起念祈願文，為地球獻上最深的祝福。（圖由世界宗教博物館提供）

「百花齊放-為世界祈福」布貼畫集體創作活動，利用廢布共完成139朶手作環保藝術花。（圖由世界宗教博物館提供）

圓滿落幕！世界宗教博物館14日結束近2個月「布施自在-廖芳英布貼聖像畫作品展」，其中「百花齊放-為世界祈福」貼畫創作活動，利用廢布完成139朶手作環保藝術花，16日由創作者廖芳英及宗博館志工，以「花」為主題的大型作品，為地球獻上最深的祝福。

手作坊以花為主題的集體創作，講求環保，藉由花朵作品帶來的心境轉變，實踐世界宗教博物館創辦人心道法師所說「心和平，世界就和平」的祈願。另外還安排財神爺、觀世音菩薩的創作課程，參加者年齡從3歲到80歲，可說是老少咸宜。

在製作作品過程中，許多人體會到，布貼畫不只是藝術，更是培養耐心的好機會，通過一塊塊的碎布，拼成精緻可愛精巧的作品。

「布施自在」展覽規畫負責人王彬全表示，為拉近與參觀者的距離，展區規畫「百花齊放」貼畫集體創作區。也特別感謝廖芳英熱心到館，教了7堂手作坊課程，才能共同完成這麼有意義的大型作品。預告8月中旬將推出「樂齡天團」特展，展現老而彌堅的熱力。

廖芳英表示，花帶給人們和平及慈愛的感覺，以佛教的角度說，展現佛陀拈花微笑的喜悅。她很喜歡「百花齊放」這面牆，充滿愛的能量，透過教學讓大眾領略布貼畫工藝美學，也讓環保愛地球的種子深植於每個參與者心中，讓她很有成就感。她期盼，不要小看自己的這份力量，只要從自身做起，就能凝聚善念的大願。

(中時 )