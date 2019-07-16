民進黨主席卓榮泰率副秘書長林飛帆、郭昆文與媒體茶敘，對於韓國瑜和國民黨的選情，卓榮泰表示：「政黨支持度呈現麻花狀態，互有領先，年輕選票對總統候選人的支持比較明顯，韓的年輕選票顯然比較吃虧，但是對總統蔡英文的支持不能反映到年輕人對黨的支持度」。

卓榮泰指出，柯文哲沒有像以前那麼強，因為他的年紀越來越大。另外，民進黨將用公共議題等方式，吸納年輕人選票。年長者因為心有定論，只有用政策效率改變看法，來吸引年長者改變支持。

林飛帆表示，年輕人在意重大議題，未來競總和民進黨會積極回應年輕人需求，例如：改善勞動待遇、勞動條件、住房生活政策等，要關注下一個四年台灣社會經濟轉型中要遇到的問題，不單純只是中國因素，要面對底層青年發展的焦慮。

卓榮泰指出，目前先是各地方立委成立競選總部，全國性的總統競選總部還不必那麼早掛出來，由郭昆文與競總對口，文宣和新聞則由林飛帆負責。

外界質疑，民進黨不分區名單是「無知少女」（年輕、知識份子、女性），卓榮泰認為這種說法不妥。7月份要做22個艱困選區的徵召，8月底才會組成不分區協調委員會，討論不分區名單。9月28日是黨慶，前面還會有一個週末辦全代會，這都是重頭戲。

(工商 )