懶理孫協志爆秘戀夏宇童 韓瑜細肩帶曬美肌 15:312019/07/16 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓瑜發文分享保養方法。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓瑜臉書全文。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書） 男星孫協志2015年與韓瑜結束4年婚後，日前卻傳出與小11歲女星夏宇童戀愛ing，儘管兩人在第一時間都強調只是好友，不過孫協志和夏宇童一舉一動都備受矚目，而韓瑜昨則在臉書分享保養祕訣，她身穿細肩帶放送美肌，大秀好膚質。 韓瑜日前痛失兩隻天竺鼠，她難過發文悼念，讓粉絲相當心疼，而韓瑜近日打起精神，在網分享大小事、曬美照，並在昨分享保養祕訣，只見韓瑜身穿細肩帶放送美肌，大秀好膚質，並敬業介紹保養品，網友更是狂讚：「好水」、「仙女下凡」、「韓瑜真美」。 (中時電子報) #韓瑜 #孫協志 #夏宇童 也許您會感興趣 推薦閱讀 懶理緋聞 孫協志大方曬同框夏宇童合照 15:162019/07/13 娛樂 談孫協志、夏宇童遭爆秘戀 吳宗憲：樂觀其成 19:222019/07/15 娛樂 娛樂熱門新聞 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 郭董初選慘輸韓國瑜 許聖梅笑了「正式表態」 - 新聞 分手後首度回應 范冰冰鬆口「一句話」全場傻眼… - 娛樂 彭于晏《上氣》OUT！漫威開條件刷掉一批男神 - 娛樂 47歲《蝙蝠俠》男星驚傳睡夢中離世 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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