韓瑜臉書全文。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書）

男星孫協志2015年與韓瑜結束4年婚後，日前卻傳出與小11歲女星夏宇童戀愛ing，儘管兩人在第一時間都強調只是好友，不過孫協志和夏宇童一舉一動都備受矚目，而韓瑜昨則在臉書分享保養祕訣，她身穿細肩帶放送美肌，大秀好膚質。

韓瑜日前痛失兩隻天竺鼠，她難過發文悼念，讓粉絲相當心疼，而韓瑜近日打起精神，在網分享大小事、曬美照，並在昨分享保養祕訣，只見韓瑜身穿細肩帶放送美肌，大秀好膚質，並敬業介紹保養品，網友更是狂讚：「好水」、「仙女下凡」、「韓瑜真美」。

(中時電子報)