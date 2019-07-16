參與者須親手打造獨木舟，還要練習操舟動作。（北市教育局提供）

暑假來臨，正是玩水好時節！北市學校環境教育中心舉辦「獨木舟造舟及操舟」夏令營，活動為期8天，逐步指導學員製作獨木舟、操舟動作到真正下水划船，最終首航景美溪順利完成，讓師生透過親身體驗，了解水域特性降低恐懼，一起守護海洋資源。

北市「獨木舟造舟及操舟」夏令營，邀請北市國小高年級以上的師生組隊參加，不同於一般划船，參與者須親手打造獨木舟，還要練習操舟動作，最後實際下水划船，課程安排對於不少小朋友都是初體驗，現場歡笑聲不斷，也讓師生直呼「超有趣！挑戰不小！」

北市學校環境教育中心執行長吳文德表示，河川和海洋等水域環境，總承擔著人為污染，希望透過造舟、划船，讓孩子們能親近水域、認識水域，進一步深度思考水域環境議題。

興隆國小學生顏瑋濬興奮表示，第一次體驗海上航行，十分有趣，才發現大海沒想像中可怕； 政大實小學生林易瑾指出，看到海上有不少塑膠垃圾，忍不住想撿起垃圾，避免海龜勿食，希望大家能一起守護海洋。

北市學校環境教育中心表示，台灣四面環海，但對於水域環境及知識的了解不足，常讓民眾對於海洋有所畏懼，期盼透過親水活動，打造安全又有趣的學習經驗，提升北市親師生水域環境相關知能。

(中時 )