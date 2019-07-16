國道1號汐止交流道周邊道路交通壅塞，南向往汐止市區車流在尖峰時段回堵長達550公尺，新北市交通局14日起調整汐止聯絡道橋車道配置，將往汐止市區方向車道增加1車道成為2線道，有效減少下午尖峰時段回堵車流長度約200公尺，節省用路人約5分鐘車程。
交通局交通管制工程科長李友欽表示，汐止聯絡道橋南向往汐止市區車流量大，超出車道儲車容量，加上需經過禮門街、中正路及禮門街、大同路2段等2處紅綠燈路口，下午尖峰時段車流回堵約550公尺。
李友欽表示，由於原雙向各1車道共9.6公尺，路幅尚寬，有增設車道餘裕，經勘查評估後，決定將南向往汐止市區車道調整為2線車道，其中，內側車道規劃為直左轉車道，外側車道為直行車道。
至於對向往北上高速公路車道則維持1線車道，交通局同時於聯絡道橋兩側護欄增設護欄導引板，提升駕駛人夜間辨識，經調整後，南向往汐止市區車道下午尖峰回堵車流長度約減少200公尺，約可節省用路人5分鐘車程。
(中時 )
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