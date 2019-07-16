北檢檢察官林彥均(左)、邰智源(中)、坤達(右)。(北檢提供)

以「一日體驗各行各業」系列聞名的麥卡貝網路電視頻道節目《木曜4超玩》，找上號稱「天下第一署」的台北地檢署，拍攝『一日檢察官』節目，今早9時觀看次數已破百萬，打破司法史上收看法律宣導節目最高紀錄。

麥卡貝網路電視頻道節目《木曜4超玩》以「一日體驗各行各業」系列聞名，為拍攝『一日檢察官』節目，製作單位聯絡法務部綜合規劃司及檢察司，接洽北檢協助拍攝。拍攝人員包括北檢檢察官林彥均、主任檢察官陳玉萍、襄閱主任檢察官陳佳秀等美女檢察官、帥哥主任檢察官王鑫健。

北檢拍攝前，與製作團隊多方交換意見與規劃，提供相關法律資訊，動員數十位檢察官、檢察事務官及書記官支援拍攝。

《木曜4超玩》之「一日檢察官」節目製作長達約70分鐘，自7月11日首播，於16日上午9時許，短短4天半，觀眾在youtube之觀看次數即已超過百萬以上，創下司法史上收看法律宣導節目最高紀錄。B

(中時 )