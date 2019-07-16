登機時有迎賓飲料，下機前有巧克力分送。圖：業者提供

達美航空將於今年11月起，於國際航班推出領先業界的經濟艙服務，為旅客帶來全新搭機體驗。旅客登機後即可免費享用迎賓雞尾酒和熱毛巾服務，餐點升級包含精緻的開胃菜、創造產品差異化的競爭優勢。

達美航空全新打造的高規格經濟艙體驗，將為旅客營造仿佛置身豪華餐廳的美好時光。這項服務改善計劃已於東京往返波特蘭超過700個航班上試行一年，獲得旅客廣大迴響，並提升了達美航空的顧客滿意度。

即將於11月推出的全新經濟艙服務其實與一年多前開始進行測試的內容不盡相同。歷經近14,000小時的飛行時間、對超過1,800位乘客展開問卷調查、向機組人員收集詳實的意見反饋，再由24名空服人員所組成的團隊提出建議方案，達美航空透過一系列的改進過程，力求為國際航班的旅客打造嶄新更豐盛的主餐。達美航空藉由創新及提升各項產品及服務，且完美的空中體驗。

同時，達美航空特別為超過3,000名國際航班的座艙長進行整體服務的專業培訓，以期帶領機組人員提升與旅客的溝通互動，讓乘客有更難忘愉快的搭機體驗。除了近期推出全新升級的個人護理包外，達美也即將於國際航班上持續升級各項產品及服務，如全新的耳塞及頭戴式耳機，種種措施都進一步表明達美致力於打造頂級機上體驗、滿足客戶期待的承諾。

全面升級國際航班的經濟艙服務是達美航空投資數十億美金提升客戶體驗計劃的一部分。近年來，達美對經濟艙的產品及服務進行大幅度改善，包括座椅設計、餐點升級、免費手機訊息傳送、免費機上娛樂影音服務，同時幾乎所有航班均安裝Wi-Fi設備。「達美至臻商務艙」的升級項目包括名廚精選菜單、預選餐點服務、內含LE LABO香氛保養品的TUMI護理包、以及Alessi專為達美航空設計的精緻餐具等等。

達美航空提供由東京成田／羽田及首爾仁川機場，每日直飛美國六個門戶機場（亞特蘭大、明尼阿波利斯、底特律、西雅圖、波特蘭和洛杉磯）以及夏威夷。台灣出發的旅客可透過天合聯盟航空夥伴中華航空與大韓航空，前往東京及首爾，便利地銜接達美航班前往美加、中南美洲及加勒比海地區超過290個城市。

欲了解更多達美航空資訊及服務詳情，歡迎上delta.com查詢或聯絡台灣總代理達運旅行社(02)7701-8989。

＊計劃飛行時間6.5小時以上的國際航班及設有「達美至臻商務艙」及達美尊尚客艙的部分短程國際航班

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