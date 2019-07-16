瑞士獨立製錶品牌Favre-Leuba域峰錶，自1737年創立，迄今已有282年歷史，長期致力關注山岳、海洋等大自然環境，與勇於探險突破的品牌形象十分貼近，以專業製錶技術，不斷推陳出新實用性錶款，展現絕佳工藝。

專為登山者研發的最新代表力作Raider Bivouac 9000腕錶，是目前市面上唯一可測量海拔高度至9,000米的登山機械錶，深受登山家喜愛，同時也為喜歡跋山涉水的民眾，帶來全新視野的賞錶樂趣。

Raider Bivouac 9000是目前市面上唯一可測量海拔高度至9,000公尺的登山機械錶。圖/易繼中攝

域峰最新登山錶款Raider Bivouac 9000是創新科技，整合實用機械腕錶的經典延續之作。日本知名女登山家田部井淳子是全球首位登上世界最高峰「聖母峰」的女性登山家，成功寫下歷史，當時她手上戴的正是域峰當時第一款透過無液氣壓計，測量氣壓和海拔高度達3,000公尺的機械腕錶。攻頂之路、生死交關的每一步，都需要高度毅力、智力與體力勇敢克服。

如今此款機械錶特殊設計最高可測達9,000公尺，完勝地表最高山脈。錶面有日期顯示，計時功能，手動上鍊機芯設計，動力儲存可達65小時，機械腕錶最大優勢，適用多日在山上旅行，毋須擔心電力缺乏或電子產品受環境溫度影響功能。腕錶上圈可左右雙向轉動，作為定位或相對氣壓判讀，無論是高度或氣壓變化等，可依實況不同需求應用。具有高度實用功能性的設計，錶殼採用鈦金屬材質，質輕、耐磨且低敏感，錶徑48毫米，厚度18.7毫米，搭配羚羊皮質鐵灰色錶帶，整體造型搭配也能展現個人風格。

總代理瑞博品公司總經理邱俍華表示，即日起至7月底購買Raider Bivouac 9000腕錶，瑞士總公司招待瑞士登山之旅，讓玩家實際感受瑞士製表靈感，源自自然環境的連結。圖/易繼中攝。

總代理瑞博品公司總經理邱俍華表示，域峰品牌以「適用全天候型裝備的實用性」為產品訴求，此次Raider Bivouac 9000錶款更進化，延續獨家開發的高度氣壓測量機械登山錶，採用科技材質提升偵測範圍至9000米，適用全球所有海拔高山就是重要代表作之一。即日起至7月31日，只要購買此指定錶款，就可參加由品牌招待的瑞士策馬特（Zermatt）登山健行之旅，將瑞士自然美景盡收眼底！時間將安排在9月19日至20日兩天一夜，全程將由美國登山家Adrian Ballinger與瑞士品牌大使Nicolas Hojac帶領陪同，與全球同好來場另類錶聚。

除此之外，瑞博品公司特別再獨家額外加碼，第一重加送蘇黎世來回機票與第一晚住宿，第二重若加購域峰錶市價75,000元以上的錶款，即可享第2位錶迷同行，就是要給台灣民眾超值享受。

登山過程只能靠自己一步步完成，錶迷可自行選擇登山難度，將美景盡收眼底的同時，與同好享受錶款變化之樂。圖/業者提供

活動機會難得，有興趣的民眾趕緊把握。

全台經銷商：

台北：金生儀鐘錶博愛店、亨得利鐘錶、益莊鐘錶、伯恩鐘錶、群豐鐘錶

新竹：光明堂鐘錶

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台南：寶島鐘錶名店 台南中正

高雄：寶島鐘錶名店 高雄五福

(中時電子報)