勞動力發展署希望透過創客基地提供民眾學習機會，由興趣入門探索，促進跨域人才的發展。（林良齊攝）

勞動部勞動力發展署至今已在全台各地成立6處「創客基地」，提供機具設備及運用專業師資與社群交流，如原本在咖啡店工作的陸柏瑋，利用咖啡膠囊製作出精巧的立體模型，今年在南分署的協助之下，學習行銷外，也擔任講師，希望讓更多人找到自己的興趣。

勞動力發展署所屬的6處創客基地，每年辦理1000多場實作工作坊、創新創業趨勢講座與推廣活動等，每年約有上萬人次參與，勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，勞動力發展署希望提供民眾學習機會，由興趣入門探索，促進跨域人才的發展。

游明鑫說，除了讓民眾透過創客基地找到職涯的方向，還會協助尋求投資等機會，如本月27日將辦理加速器活動，讓創投公司看到這些具有創意的人才。

從小喜愛創作的陸柏瑋，高中時投入立體模型創作，雖然畢業後一開始從事咖啡拉花創作，但始終忘不了立體模型創作，因此利用用過的咖啡膠囊創作出包括暴龍、長毛象等環保藝術模型，現在也在南分署開課希望吸引更多人加入。

而透過創客中心發展出「模型發射器」的林連詣，原本在遊戲公司擔任設計師，但仍喜愛動手實作，因此透過創客中心找到自己的一片天，近4年來已賣出400多隻模型發射器，營業額最高一個月可達10萬。

(中時 )