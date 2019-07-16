來自大林、民雄、鹿草、義竹等不同舞蹈社團，不分專業或業餘，都會到舞台上展現自己的魅力。（張毓翎攝）

第一屆嘉義縣舞蹈日將於20日、21日在民雄的表演藝術中心登場，時間從下午3點到晚上7點，首次集結6所學校、11個社區，共20個團體參與演出，2天節目壓軸與國家兩廳院合作的戶外草地演出「自由步–一盞燈的景身」， 讓舞蹈由室內劇場走入全民，成為生活一部份。

嘉義縣政府整合文化部「劇場營運」的舞蹈節和「藝文扎根」的舞蹈教育2大計畫，舉行為期2天的舞蹈活動。包含3大部分，一是「舞蹈匯演」，來自大林、民雄、鹿草、義竹等不同舞蹈社團，就從幼兒園一路到大學、社區，不分專業或業餘，都會到舞台上展現自己的魅力。

二是「＋1PLUS街舞大賽」，會集全國各地上百位的街舞好手，比賽分為2天賽程，其中，在21日一對一街舞BATTLE大賽，將以「即興音樂尬舞」的方式，由DJ混合不同舞曲，舞者們聽著音樂即興演出，考驗他們的表演能力，是一場與觀眾互動的街舞比賽。

三是由驫舞劇場帶來「自由步」表演，是蘇威嘉10年編舞計畫邁入第6年的作品，舞作從劇場內出走，舞者以最純粹本質用身體來伸展、蜷縮演出，藉著光在其身上留下的陰影，觀眾可欣賞舞步線條流線，感受最純粹的感動。

嘉義縣表演藝術中心主任表示，民眾不僅能免費欣賞舞蹈表演，還有24個文創攤位可逛，在夏日涼爽午後，廣邀全民一同共襄盛舉

(中時 )