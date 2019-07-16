受輕颱「丹娜絲」影響，交通部航港局公布16日至18日之間停航航線。16日各航線均正常開航；17日台東富岡-綠島航線在上午10點半前開航12航次後停航、台東富岡-蘭嶼航線及屏東後壁胡-蘭嶼航缐全數停航；18日台東富岡-綠島航線、台東富岡-蘭嶼航線及屏東後壁湖-蘭嶼航缐全數停航。

氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，估計最快下午發展成輕度颱風丹娜絲，晚上發布海上颱風警報。若準颱風持續往台灣靠近，有可能明天白天發布陸上警報，而颱風中心也有機會接近台灣陸地，不排除登陸的可能。受颱風影響，16日至18日間部分航線停航。

航港局表示，16日各航線未受影響，均正常開航，包括基隆-馬祖航線1航次、高雄-馬公航線2航次、布袋-馬公航線10航次、東港-小琉球航線38航次、鹽埔-小琉球航線2航次、富岡-綠島航線17航次、富岡-蘭嶼航線6航次、後壁湖-蘭嶼航線10航次、馬祖-琅岐小三通2航次、馬祖-黃岐小三通4航次、金門-泉洲4航次、金門-廈門36航次。

17日部分，基隆-馬祖航線於當日上午11時公布；台中-澎湖航線、台南將軍-澎湖東吉航線、布袋-龍門航線及大鵬灣-小琉球航線無航班；台東富岡-綠島航線上午10點半前開航12航次後停航；臺東富岡-蘭嶼航線及屏東後壁胡-蘭嶼航缐全數停航。

18日部分，基隆-馬祖航線於上午11時公布；台南將軍-澎湖東吉航線無航班；台東富岡-綠島航線、台東富岡-蘭嶼航線及屏東後壁湖-蘭嶼航缐全數停航。

(中時 )