一度被診斷為感染登革熱或流感，細查後才發現是傷寒本土個案，且是一家3人的國內今年首起群聚感染，目前還有1人仍在住院治療，疾管署表示，傷寒如有醫治的死亡率不到1％，若是沒有治療的死亡率可達10至20％

國內出現1起傷寒家庭群聚，家住北部30餘歲女性與其幼齡女兒、同住的30餘歲女性印尼籍看護，3人無出國史，個案母女發病日介於6月23日至7月6日，並且分別於7月2日及9日確診感染傷寒桿菌。

另外，30多歲看護雖無症狀，但經接觸者採檢後，於7月10日確診，經防疫人員調查，該名印尼籍看護除近期無出國史外，其住家附近雖有其他外籍看護，但無聚集或同食的情形。

本起家庭群聚事件原本被醫師診斷為流感或登革熱，後來發現個案出現腹瀉，從其糞便找出傷寒桿菌，目前個案的幼齡女兒仍住院觀察，衛生單位將持續追蹤3名個案及其同住家人健康狀況，並進行菌株比對，以釐清感染源。

今年截至7月15日傷寒確定病例共14例，其中4例為本土個案，10例為境外移入個案，感染國家分別為印尼4例，柬埔寨2例，菲律賓、緬甸、馬來西亞及中國大陸各1例。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天(可由3至60天不等)，主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

(中時 )