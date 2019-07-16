近年極端氣候加劇，城市基礎建設安全備受考驗，台北市透過與法國新創公司Morphosense合作，藉由Morphosense獲得歐盟「Horizon 2020 (H2020)」科研補助計畫，引進巴黎鐵塔之監測科技於社子大橋，自6月起部署結構監測系統，透過蒐集數據即時預警、通報，保障公共安全。

根據世界銀行及跨國保險組織發布的研究指出，台灣之土地、人口受災風險居世界首位，而北市事故和天災造成的經濟損失規模亦為全球第一，其中社子大橋因採單臂斜張橋設計，結構複雜，橋體的受力及營運狀況，備受關注。

北市新工處指出，此次測試內容包括安裝結構監測傳感器，即時測量橋梁的3D幾何變形和結構的三軸振動，相關檢測數據將提供專業顧問公司判讀。此外，透過影像辨識蒐集車流數據，結合演算法監測橋體結構，將可瞄準智慧防災監測，保障民眾公共安全。

北市資訊局長呂新科表示，此次與工務局新工處合作的「社子大橋結構監測系統實證計畫」，可藉由台法合作契機，創造國際技術交流，進而普及物聯網及AI等技術，盼能激發更多資通訊產業的智慧應用，打造北市成為宜居永續的韌性城市。

(中時 )