台南市警方繪製的「行人車輛用路安全懶人包（二）」。（交大提供）

台南市65歲以上年長者今年有28人因交通事故死亡，占比超過3成，問題嚴重。經分析，發生時間以白天，特別是三餐時段最多；交通工具以騎乘機車最多。警方除持續推動「火金姑行動」，主動為年長騎士安裝LED警示燈、發光手環，也將加強取締危及長者的9大違規行為。

台南市警局交通大隊指出，今年迄今台南市年65歲以上長者A1類交通事故共27件、造成28人死亡，占各年齡層死亡人數比率超過3成。經分析年長者事故特性，發生時間以白天的21件最多（尤以三餐時段發生最高）；晚上及凌晨（18時至隔天06時）有6件7人。

交通工具則以騎乘機車16人最多，行人5人次之，另有3人使用農業機具、2人騎腳踏車、駕駛大貨車及乘坐小貨車各1人。

至於事故3大主因，依序分別為「車輛未依規定讓車」6件、「闖紅燈」及「未注意車前狀態」各5件、「行人在禁止穿越路段穿越」4件；此外，當事人超速10件、無照駕車8件。

交大認為，從上述現象顯示，不論晝夜，因為交通環境的不友善，以及用路人守法習慣的不足，對習慣徒步、騎乘機慢車外出或務農的銀髮族而言，已構成危害生命安全的隱憂。

對此，交大強調，除將持續推動「火金姑行動」，以及加強宣導「路口禮貌運動」及「行人車輛用路安全懶人包」外，考量長者的交通工具仍以機車為主，也將針對9大違規：無適格駕照、未佩戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、酒後駕車、超速、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉等，列為執法專案加強取締工作。

(中時 )