隨著大咖球星紛紛找到落腳之處後，自由市場也漸漸歸於平淡，美國博弈網站《Betonline》今天公布了新賽季東區各隊戰績預測，上季奪得隊史首冠的暴龍，在少了里歐納德以及丹尼格林等先發主力球員的情況下，戰績將滑落至並列第五；而擁有例行賽MVP得主「字母哥」阿提托康波坐鎮的公鹿將持續穩坐東區霸主之位。

經過自由市場的衝擊和整合之後，所有球隊的陣容幾乎都已敲定，《Betonline》的預測中公鹿將在新球季例行賽拿到54.5勝，高居東區15隊之首；有恩比德、班西蒙斯、托必亞斯哈里斯以及荷福德的七六人將緊追在公鹿之後，戰績53.5勝；塞爾提克雖然少了厄文、荷福德與洛席爾，但補進了肯巴沃克、坎特，新球季戰績48.5勝排名第三。

獲得藍姆與布羅格登兩位好手加盟的溜馬，新賽季戰績與塞爾提克相同48.5勝並列第三；今年自由市場最大贏家籃網，成功引進杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹，組成了三巨頭，可惜杜蘭特的阿基里斯腱斷裂，至少得休養一個球季，因此新賽季戰績預測只有45.5勝，與暴龍並列第五。

韋德退役，但熱火多了吉米巴特勒，戰力不減反升，新球季戰績42.5勝排名第七；魔術415勝搭上八強末班車；活塞(35.5勝)、老鷹(32.5勝)、公牛(30.5勝)、巫師(28.5勝)、尼克(27.5勝)、騎士(25.5勝)，黃蜂(23.5勝)墊底。

(中時電子報)