監委陳師孟表示要查將馬英九判決無罪的法官，司法院祕書長呂太郎立即回應表示，個案涉及審判部分依憲法規定不受任何干涉，就算案件在審判後仍受審判獨立的保障，他建議監委依照憲法規定行使監察權。

(中時 )

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