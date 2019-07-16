陳師孟查判馬英九無罪法官 司法院說話了 16:122019/07/16 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院祕書長呂太郎（林偉信攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監委陳師孟表示要查將馬英九判決無罪的法官，司法院祕書長呂太郎立即回應表示，個案涉及審判部分依憲法規定不受任何干涉，就算案件在審判後仍受審判獨立的保障，他建議監委依照憲法規定行使監察權。 (中時 ) #審判 #司法院 #馬英九 #陳師孟 #監委 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九洩密案 終局判決今宣判 04:102019/07/12 社會新聞 馬英九被訴洩密案 無罪確定 10:102019/07/12 社會 直播》 馬英九被訴洩密案無罪確定 高院記者會看這裡… 11:242019/07/12 社會 馬英九無罪確定理由 檢方舉證不足 11:512019/07/12 社會 馬英九洩密案無罪定讞 民進黨：尊重判決 12:202019/07/12 政治 馬英九洩密案無罪 柯建銘：馬在歷史上有罪 12:072019/07/12 政治 馬英九洩密案 府：總統不應濫權使職務蒙羞 14:272019/07/12 政治 馬英九無罪定讞 院檢隔空交火 20:072019/07/12 社會 馬英九無罪定讞引爆院檢駁火 04:102019/07/13 社會新聞 中共代理人修法 馬英九批：民進黨因反民主而獨大 11:242019/07/14 政治 社會熱門新聞 時力女立委與辦公室主任互毆 驚動立法院 - 社會 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 狼父性侵女兒696次 判囚20年半定讞 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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