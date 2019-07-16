國民黨總統初選民調，高雄市長韓國瑜以44.8％支持率，大勝前鴻海前董事長郭台銘的27.7％，韓國瑜確定代表國民黨出征2020總統大選。高雄市觀光局長潘恆旭在臉書上貼出一張高雄市知名景點龍虎塔的照片，並寫下「龍虎並明寫春秋」，外界解讀是否在暗示「韓郭配」？他則表示自己不能講太多。

搶在民調結果公布前幾個小時，潘恆旭就在臉書上貼出龍虎塔的照片，還寫下「龍虎並明寫春秋」，由於照片中有藍天白雲，外界揣測韓國瑜是龍，郭台銘生肖剛好屬虎，因此「龍虎並明」可能在暗示韓郭配。

潘恆旭受訪時坦承，照片中的「虎」指的就是郭台銘，至於是否代表韓、郭未來將合體？他則表示「這是一種現象，龍虎並存是宇宙的真理，不管未來是合還是戰，龍虎並存寫春秋，就是一起拼春秋的意思」，但對於初選結果他不能說太多。網友則留言回應「歷史是贏的人寫的」、「愛與包容才能獲勝！」。

(中時電子報)