一名風流成性董座３年前被妻兒在小四家抓姦，妻兒帶回小四家中的2袋衛生紙，在警方面前一個個「聞味辨識」作為提告證據，但董座堅決表示，紙團是自己DIY時，間接沾染到對方體液，否認通姦事實，小四刑事通姦部分獲判無罪，民事部分，法官認為董座在小四家DIY，顯見2人交往已逾越一般朋友範圍，因此判小四須賠償元配15萬元。

此案董娘3年前抓到董座丈夫在外包養外國籍小三，董座火速將小三與兩人生的兒子送出國滅火，董娘因此失去抓姦機會。幾個月後，董座竟被兒子發現到小四家拜年，兒子趕快打電話給媽媽，通知媽媽與妹妹來現場抓姦，當時一進去聽見女子呻吟聲，父親則慌亂的整理衣服。

董娘雖沒有抓姦在床，卻帶回疑似沾有2人體液的衛生紙做為證物，並在警察見証下，一團一團聞味道搜證，刑事局鑑定後發現，衛生紙團內的確有2人DNA混合，檢方因此認定2人涉通姦，將小四起訴。

但法院審理時，董座辯稱紙團是自己DIY時擦拭的，加上法官認定董娘母子取證手段不合法，判小四通姦無罪。但法官認為，現場垃圾桶的衛生紙及現場攝影影片，都由原告及其子女於警員到場前在陳女租屋處拍攝取得，雖是私人取證，並非警方取得證據，應仍視為是證據，加上董座辯稱衛生紙的體液是2人間接沾染，意味董座到小四住處尻槍，關係非比尋常，因此判小四應賠董娘15萬元。

(中時電子報)