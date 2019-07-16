▲參與家扶中心「家扶兒少培力館」動土典禮的全體與會嘉賓。（楊樹煌攝）

家扶基金會南投家扶中心為建立多元發展平台，幫助學生自立夢想基地規劃的「家扶兒少培力館」，今16日舉行動土典禮，林縣長應邀主持動土，他表示，培力館建設經費尚缺約3,000萬元，呼籲社會各界響應，一起支持家扶、幫助弱勢學子。

南投家扶中心兒少培力館動土典禮首在太鼓隊與漫舞精靈才藝隊表演後正式展開，由主委陳學堂主持，林縣長、立委馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳、縣議員陳淑惠以及許多出錢出力的單位都到場，現場並掀起捐款熱潮，希望拋磚引玉，讓社會大眾一起支持培力館的興建。

林縣長指出，兒少培力館主要訓練孩子有一技之長，總經費1億3千萬元，目前經費尚有缺口，呼籲善心人士有錢出錢、有力出力，協助家扶中心以最快的速度興建完成，讓貧困學子有個技能訓練場所，縣府也將盡力給予協助。

馬立委說，南投家扶長期以來為弱勢學子付出許多心力，培力館完成後接受扶助的孩子將能學到一技之長，對將來出社會有很大的幫助，也期盼這些孩子未來能將所學回饋社會。

許立委表示，她擔任家扶中心委員近20年，一路走來看著家扶對兒少的關懷，希望培力館完成後，讓這些孩子接受不同的教育與學習，造福更多的人。

家扶中心主任魏季李指出，培力館具四大功能，包括兒童少年潛能開發、青少年及家庭技能培力、互動式教育與宣導，並作為中部備災中心，培力館由社會各界支持興建，未來將是公共財，歡迎所有偏鄉青少年以及兒童進館使用，未來也將會與縣府合作，加強推動服務平台，並感謝社會大眾在資金上的捐輸。

(中時 )