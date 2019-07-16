7月8日至7月12日，由大陸海峽兩岸科學技術交流中心和廈門市科學技術局主辦，廈門市科技交流中心和廈門青瓦投資管理有限公司及旺旺中時文化傳媒協辦的“2019年兩岸創新創業研討會”在廈門成功舉辦。同期舉行的還有“兩岸創新創業邀請賽”等配套活動。來自海峽兩岸的科技界知名學者、風險投資家、創業導師和知名眾創空間負責人及專案團隊300餘人，共同參與本次研討會進行技術交流和資本對接活動。

據了解，“兩岸青年創新創業研討會”自2016年起舉辦，至今已成功舉辦了四屆。通過研討會以及配套活動“兩岸青年創新創業邀請賽”的舉辦，為兩岸創新創業青年搭建思想碰撞、成果交流、展示風采的平臺，而今年台灣的創業項目在廈門交流的則有茶葉氣象探長、山姆科技、窯藝生活文化體驗所等10餘個。而今年的論壇參與的兩岸嘉賓也各別的發表了《科技創新支撐高質量發展》、《從0到1，人工智慧教育創新》等各類項的主題演講，讓共同參與的兩岸青年收穫頗豐。特別值得一提的是，今年論壇還新設立了“圓桌討論”、“創業診斷”等特別環節，讓參與的兩岸嘉賓就“用創新賦能可持續的產業未來”這一主題展開圓桌型態的深入交流討論、而創業診斷則是邀請兩岸創業導師對本次參賽的專案進行1對1，長達8分鐘面對面診斷，讓各位創業者能夠更直觀地面對自己在創業的痛點及找尋解決方法。

隨著“大眾創業、萬眾創新”的深入發展，“兩岸青年創新創業研討會”將秉持“兩岸一家親”的理念，不斷挖掘和支持有潛力和創新力的兩岸青年創業團隊和企業，擴大兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸產業轉型升級與合作。

(中時電子報)