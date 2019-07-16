侯友宜日前參訪瑞典斯德哥爾摩的東城室內市場。（譚宇哲翻攝）

侯友宜日前參訪瑞典斯德哥爾摩的東城室內市場。（譚宇哲翻攝）

新北市長侯友宜本月前往北歐考察，日前特別走訪瑞典斯德哥爾摩的東城室內市場，侯友宜大讚東城室內市場整體設計充滿北歐美學，空間挑高、明亮乾淨，更表示，希望讓新北市的市場轉型升級，成為城市生活美學的展示場。

東城室內市場專案經理Ms. Lina Bielsten指出，開幕於1888年的斯德哥爾摩東城室內市場，在2016年展開市場大廳修繕，為維持正常營運，當地政府選定鄰近廣場搭建臨時市場，安置攤商，裝修中的東城室內市場，保留建築經典特徵與歷史文化風情，大廳有溫暖舒適的氛圍，重塑自1888年以來的原始星形格局。

侯友宜表示，即便只是過渡性場所，規畫仍十分用心，他發現市場內蔬果分類清楚，魚類、肉類等生鮮商品陳列玻璃櫃中，且用餐區域整潔舒適，還可看到窗外風景；此外，建築工程也考量環保，讓鋼架有二次使用的可能性，所有空間都重視身障者需求，確保行動安全。

侯友宜說，東城室內市場讓人在逛市場時感覺舒適愜意，彷彿置身現代化購物中心，舊市場整修完成後，臨時市場現有設施也將搬遷過去，新舊融合的文化保存概念，值得新北市學習。

新北市市場處指出，新北市正推動市場4年改造計畫，將參考斯德哥爾摩東城室內市場經驗，導入多方資源，如產學合作、美學設計等，讓新北市的市場成功轉型現代化，提升商業規模及消費能量。

(中時 )