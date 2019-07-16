高雄市長韓國瑜將成為準國民黨總統參選人；現在身為高雄市長就是拚市政，國政問題會用書面答覆，其餘市政問題會本人報告。民進黨主席卓榮泰說，「口試不過也不會被錄取。」

對於韓國瑜稱國政問題要「書面答覆」，民進黨副秘書長郭昆文先是酸，「皇帝批奏章喔？」卓榮泰則說，「有時候寫考卷還是要經過口試，口試如果不成功，這個人還是不會被錄取」。

此外，台北市長柯文哲提到，在韓國瑜跟蔡總統之外，還有可能一方；至於柯文哲參選的可能性是否越來越高？卓榮泰說，「他選自己那一邊啊。」

卓說，他沒辦法替任何人算命，只能替自己打拼，民進黨跟蔡總統的連任，選擇的是台灣最有利的一邊，任何人都不能成為台灣的威脅，一種是引申而來的內部削弱讓敵人壯大，若相同理念應該合作。

他認為，明年選舉決定台灣跟中國距離多遙遠，這是心理上的距離，如果中國一直往民主自由發展，雙方距離會越來越近，如果不是，而是像香港反送中，會越來越遠，明年台灣人用投票決定，如果內部相同力量的削弱，等於是壯大敵人，這對台灣就是威脅，就是威脅到台灣，希望能削弱的力量能化解。

被問到，柯是相同理念的人嗎？卓說，「問他啊，如果他是相同理念就應該合作，他如果削弱就是分散 。」

至於柯文哲及國民黨初選落敗的郭台銘下一步，也是民進黨分析指標？卓說，沒有錯，國民黨一開始五個候選人都很仔細觀察，後續變化沒辦法百分百確定。

他說，但從初選結果那一天看起來，民進黨的風度大家看得很清楚，國民黨還在撲朔迷離的未定狀態，民進黨還要持續觀察，其他第三力量一定也在衡量雙邊候選人出線前後變化。

他表示，民進黨初選到現在，內部力量凝聚都比以前好很多，快速掌握變化，有助於未來108天如何按部就班來走，雖然其他政黨狀況還沒辦法確定，但民進黨既定目標要維持住。

(中時 )