基隆市長林右昌（左）與都發處長徐燕興（右）16日宣布，基隆市今年住宅補貼將於22日起至8月30日受理申請，且首次開放線上申請。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌與都發處長徐燕興16日宣布，基隆市今年住宅補貼將於22日起至8月30日受理申請，且首次開放線上申請，將提供設籍於基隆的市民「租金補貼」1000戶、「自購住宅貸款利息補貼」39戶、「修繕住宅貸款利息補貼」32戶，其中提供租賃房屋的租金補貼，每戶每月最高補貼3000元。

徐燕興表示，今年首次開放住宅補貼「線上申請」，將於22日起至8月30日受理，市民只要上內政部營建署建置住宅補貼線上申請作業網站，登打申請資料，並將各項證明文件上傳網站，即可提出申請。

徐燕興表示，基隆市補助項目有「租金補貼」1000戶、「自購住宅貸款利息補貼」39戶及「修繕住宅貸款利息補貼」32戶。租賃房屋「租金補貼」，每戶每月最高補貼新台幣3000元，最長補貼為期1年。而「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，提供有需要購置或修繕房屋的市民，享有1.137％銀行貸款優惠利率。

他還說，隨著預算增加及宣傳管道多，出租補貼核准戶數，從2013年463戶到2018年已有1073戶，未來還會推動包租代管，更能協助整合房子有效利用，市府已爭取到中央1億多的經費補助，這經費除了推動包租代管外，也協助小額修繕，租屋環境會更好。

都發處提醒，請申請人把握時機，務必於8月30日前，選擇以「現場送件」或「掛號郵寄」至基隆市政府都市發展處住宅管理科提出申請，另也可選擇上營建署網站完成「線上申請」。

(中時 )