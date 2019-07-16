時代力量女立委高潞‧以用，今天下午驚傳與曾被週刊偷拍引發緋聞的辦公室主任陳士章發生肢體衝突，兩人一路從辦公室互罵拉扯到樓梯間，爭吵生之大引起其他辦公室委員紛紛出來圍觀，據目擊者表示，高潞還拿筆戳陳士章，陳的衣服也被撕破，目前兩人都離開辦公室不知去向。這也是立法院有史以來第一次發生力委與辦公室主任嚴重衝突的事件。

據了解，陳士章目前還掛名高潞的辦公室主任，經常待在立委辦公室內辦公，下午2點左右，兩人原本在開會，但不知何故突然發生激烈爭吵，陳士章當下就要離開辦公室，但高潞似乎不准陳離開，還一路拿著筆戳她，並大聲叫罵。

目擊者表示，兩人一路從辦公室內拉扯到樓梯間，聲音之大，引起不少人到外面關切，連保六駐衛警也前來關心。由於兩人爭吵時還夾雜著高路的尖叫聲，但是因為在樓梯間內，圍觀者不敢上前關切，但事後陳士章就氣呼呼的走到電梯前，還要求圍觀者報警。高潞隨後也帶著怒氣離開樓梯間。

據了解，陳士章的衣服似乎遭到撕破，隨後高潞與陳又走入辦公室後，辦公室仍持續出現爭吵聲，持續10餘分鐘之久，雖然也有員警到高潞‧以用辦公室門口關切，但辦公室人員並未讓員警進入，因此兩人爭吵原因並不清楚。陳士章離開後，高潞也隨露離開辦公室，目前都無法連絡上。

轄區中正一分局表示，目前尚未接獲兩人報案電話，高潞‧以用辦公室的人員也表示不清楚狀況。但立委與辦公室主任發生衝突倒是立院首見，也引起眾多議論。

(中時電子報)