陳喬恩被拍到當街摳牙。（圖／翻攝自優酷娛樂）

女星陳喬恩先前曾被拍到未修圖照片，模樣清新自然有如少女，網友也紛紛稱讚她外貌凍齡，完全不像40歲。最近她又被拍揪女星穎兒結伴外出，可見陳喬恩話匣子大開，在飯店門口等車時不時大剌剌摳牙，不知聊到什麼值得抱怨的話題，陳喬恩也直率狂翻白眼，真性情的表現網友也讚兩人應是真閨密無誤。

繼林志玲閃婚後，蔡依林、陳喬恩等人便被媒體點名，成為新一代擋婚大使，先前陳喬恩受訪透露，自己曾經有機會進入家庭，但因她以事業為重，不想放棄做自己，便放棄了這段感情，她也強調目前單身狀態沒什麼不好，不是「剩女」而是「盛」女，一席話獲得不少讚賞。

據《優酷娛樂》報導，陳喬恩最近和穎兒被拍到結伴逛街，兩人穿著姐妹裝都戴了白色鴨舌帽、穿了黑色T恤，兩人一路邊走邊聊，最後步行到飯店門口等車，陳喬恩邊和對方聊天期間疑因牙齒有殘渣，便將手伸到牙上清理，還被拍到向穎兒翻白眼吐苦水，最後各自上車離開，網友則回：「球（喬）恩可能在撕嘴皮」、「我覺得沒問題呀！正常聊天表情都是表情包的嘛」、「兩個女生逛街聊個天也有人偷拍」、「友誼長存」。

(中時電子報)