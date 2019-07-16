2019年溫布頓草地網球錦標賽在台北時間周一凌晨落幕，台灣選手表現出色，謝淑薇繼2013年之後，再度於這項歷史悠久的賽事勇奪女雙冠軍，詹詠然則是繼今年法國網球錦標賽之後，連兩場四大賽混雙掄元，謝淑薇透過臉書粉專表示，溫網每年都會出一本厚厚的影像紀錄冊，自己因為連續兩年溫網表現出色，可以在影像紀錄冊裡找到她。

先收到2018年溫網回憶錄的謝淑薇寫道：「這是今年的溫布頓2018回憶錄，溫布頓每一年都有一本厚厚的、前一年的影像紀錄本本，去年我在溫布頓單打打敗當時的世界第一，所以今年的本本就找到自己啦！」

謝淑薇補充：「今年再次拿下女雙冠軍，明年又可以來本本裡面找我了！今年奪冠也是台灣史上唯一一位溫布頓女雙兩冠得主，同時又是華人唯一女雙三冠王，台灣史上第一個大滿貫也是在溫布頓開始的喔！溫布頓真是擁有好多美好的回憶啊！」

謝淑薇2013年溫網和2014年法網都是和中國大陸選手彭帥拿下女雙冠軍，去年3月開始和捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）搭檔，合作的第一場比賽印地安泉女網賽就擊敗里約奧運女雙金牌組合而贏得冠軍，史崔可娃單打成績也不錯，今年溫網女單也挺進到四強，最後不敵美國名將小威廉絲（Serena Williams）。

(中時電子報)