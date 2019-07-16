即將升上六年級的左左右右，16日參觀「蛋蛋特展 奇譚俱樂部的扭蛋世界」，兩人一進到展區立刻蹦蹦跳跳非常興奮。當他們學杯緣子的動作時，左左突然問：「右右，妳看她怎麼沒穿內褲阿？」右右馬上說：「有拉！人家有穿齁，還是白色的喔！」兩人接著說：「杯緣子其實腿很粗，把裙子當褲子穿。」童童語，笑翻全場。

兩人逛到大型旋轉咖啡杯區時，大聲詢問：「這跟遊樂園裡面的咖啡杯是一樣的嗎？也會旋轉嗎？我們可以坐嗎？」接著坐上咖啡杯，玩到不想下來，不停跟工作人員說：「你啟動鈕再按下去，在按！」當看到一整排多組扭蛋機台時，兩人更是陷入瘋狂：「給我們錢，我要扭這個、還有扭那個，都好可愛ㄟ，每個都轉一下啦！」突然間，左左對右右說：「我們不能這麼幼稚，要展現成熟，因為我們開學後，可是小六的學姐呢！要帶小一的學弟妹了。」被問到對於之後國中生活會不會有些害怕，左左說：「一定會，我想要繼續跟右右同班，她不在我會感到不安。」右右也希望跟左左同班，兩人姊妹情深，上學也不願分開。

兩人日前利用暑假去馬祖玩了三天兩夜，雖然天氣不佳但出去玩還是很開心，「我們回程遇到下雨霧大機場關閉，可是多賺到了一天變成4天很開心，沒有搭到飛機還坐了船回來，第一次在船上搭8個小時是很新鮮的體驗。」接下來還想去台南看古蹟、吃美食。

除了想去外縣市旅遊，左左右右每年都固定會上舞蹈夏令營，今年的夏令營更是讓兩人感到開心，因為學習了新的東西、挑戰新舞種，趁著暑假時間吸收新知。兩人也被爸爸稱讚進步很多，可以當小助教了，也希望未來有新作品的時候可以展現新學的舞蹈讓大家看看。

(中時 )