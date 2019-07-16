足球在中國大陸相當盛行，大陸國家主席習近平更是超級足球迷，企圖將大陸打造為世界級足球大國，為實現夢想，近日北京體育大學聘請擁有3屆世界最佳門將殊榮的德國傳奇門神卡恩（Oliver Kahn）擔任客座教授，卡恩表示，大陸正走在正途上。

綜合大陸人民網、德國之聲報導，北京體育大學12日為德國傳奇門將卡恩舉行客座教授授予儀式，卡恩指出，發展足球，「中國正走在正途上」，他認為大陸已經意識到必須從內部出發求發展。

大陸國家主席習近平酷愛足球，他曾呼籲全中國上下要加強努力，讓大陸足球提升至世界級水準。2015年北京更出台政策，大興足球學校、掃除貪腐官僚，重金禮聘國際球星到大陸踢球，全國上下總動員。

卡恩說，就中國足球而言，眼下正是時機，2023年，大陸將舉辦亞洲盃，同時更期待能獲得世界盃賽事的主辦權，現下最重要的挑戰是獲得2022卡達世界盃的參賽資格。

他說他可以感覺到大陸對足球「雄心勃勃」，在這裡有關足球的任何事都可能發生，他希望自己可以扮演物色人才的角色，在大陸境內發現「偉大的天才」。

他指出2018年俄羅斯世界盃資格賽中，門將如能避免2次失誤，中國本來有機會取得參賽資格，「有一個好門將是關鍵。」

今年剛滿50歲的卡恩是90年代至2000年的德國傳奇門將，他曾榮獲3屆世界最佳門將、4屆歐洲最佳門將殊榮，被譽為史上最好的門神之一，他在2002年日韓世界盃上贏得金球獎，同時也是史上第一位且唯一一位以門將身份贏得金球獎的球員。卡恩於2008年退役。

(中時電子報)