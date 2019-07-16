澳洲女模莫揚（Adau Mornyang）不用穿囚服了！這名女模在飛機上喝到爛醉，大吵大鬧還賞空服員巴掌，被起訴傷害及妨害機組員重罪，最高刑期高達21年。不過，法官認為，確實感受到她強烈想要贖罪和反省的心，且需要坐牢的是「恐怖分子、謀殺犯和毒販」這種人，輕判莫揚100小時的社區服務和3年的緩刑。

今年1月21日，莫揚搭乘聯合航空班機從墨爾本飛往洛杉磯時，於機上喝得爛醉，同機乘客向機組人員投訴說她飆淫穢不堪和種族歧視的語言。一名空服員前往處理時，遭莫揚甩巴掌動粗，同機乘客也遭受波及，莫揚隨後被空警制伏。

據外媒報導，莫揚3月時被聯邦陪審團裁定「傷害及妨害機組員」罪名成立，面臨最高21年有期徒刑，不過檢察官僅向洛杉磯聯邦法院求處一個月徒刑和3個月的居家監禁。

而洛杉磯聯邦法院法官卡尼（Cormac Carney）則表示，「我確實感受到她強烈想要贖罪和反省，也認為她會致力接受治療，確保自己不再重蹈覆轍。」法官還說，他大多審判恐布分子、謀殺犯和毒販，「需要坐牢的是這些人」，不是莫揚這種人。

莫揚則在法庭上含淚宣讀聲明，說她對自己的行為感到羞恥，也表示正在接受酗酒治療。

25歲的莫揚是南蘇丹難民，10歲時移民澳洲，曾在2017年澳洲世界小姐（Miss World Australia）選美闖進決賽。她今天除緩刑和社區服務，還被判罰2000美元（約新台幣6萬2000元），但由於她無力支付罰款而獲豁免。

(中時電子報)