裕隆、富邦與璞園昨日正式宣布不參加中華職籃(CBL)之後，CBL等同破局，即便CBL秘書長唐旭鴻仍堅稱不放棄，但今日傳出原本預定要當作比賽主場館的和平籃球館也遭到退租，可說是雪上加霜。

CBL從年初傳出可能會有6隊參加的聲勢浩大，到如今只剩3隊苦撐，前後境遇差別之大令人感嘆不已，當中確實有不少干擾因素，但CBL錯估形勢也是造成如今困境的最主要原因。

CBL本來宣稱只要有4隊就肯定開打，沒想到達欣率先退出而且也不加入SBL，富邦、璞園和裕隆在中華籃協與CBL的雙方角力下，最終富邦、璞園與裕隆決定不打CBL，緊接著傳出富邦要轉換戰場到ABL，台灣籃壇幾乎分裂崩盤。

CBL秘書長唐旭鴻昨日發表聲明對中華職籃仍有絕對信心，但本來預定當作主場地的和平籃球館今天卻傳出被對方退租了，理由是CBL至今沒有繳交訂金，加上昨日三隊宣布不打，CBL等同破局，眼看今年打不起來了，所以決定退租，但仍會保留中華籃協的SBL檔期。

(中時電子報)