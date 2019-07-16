長期關注數位治理的立法委員許毓仁昨（15）以中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會會長身份出訪，首站就選擇以數位治理打開世界知名度的愛沙尼亞，許毓仁表示，此行將拜會愛國國會友台小組主席，並當面恭賀愛國當選聯合國安理會非常任理事國。許毓仁是台灣首位出訪愛沙尼亞的立法委員。

許毓仁與愛沙尼亞國會副議長暨友台小組主席Kalle Laanet、國會議員Juri Jaanson、投資部副部長Vahur Lepik及駐歐盟經濟部副部長Silver Tammik進行會晤，此外，包括愛沙尼亞及我國友邦聖文森及格瑞那丁在內等五國於日前當選聯合國2020至2021任期安理會非常任理事國，許毓仁除當面祝賀外，也向愛國政府表達能持續為中華民國參與WHA、UNFCCC等國際組織及會議發聲。

行政院於去（2018）年底拍板2020年全面換發數位身分識別證（New eID），許毓仁表示，愛國政府早在2002年便開始推行晶片身分證，讓公民擁有數位身分，在愛沙尼亞，人民只有結婚、離婚、買賣土地3件事，才需要本人到現場辦理。許毓仁說，此行除會晤愛國國會友臺小組成員之外，也將與愛沙尼亞數位經濟部部長和負責數位身分證、數位國家相關的愛國官員進行會晤，此外也將與愛沙尼亞簽訂合作備忘錄，以強化兩國數位經濟政策和區塊鏈金融科技的交流。

愛沙尼亞前總統Toomas Hendrik Ilves日前來台分享愛沙尼亞數位治理經驗，許毓仁指出，愛國政府「擁抱數位思維」，讓土地面積與台灣差不多、人口僅台灣十五分之一的愛沙尼亞，卻能維持每年GDP百分之三到四成長率的原因，許毓仁強調，愛沙尼亞與台灣同樣缺乏天然資源卻有高端的科技人才與技術，「愛沙尼亞可以，台灣也可以！」

(中時 )