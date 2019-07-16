去年台南市長選舉期間，國民黨陣營告發民進黨提名的市長候選人黃偉哲，涉嫌於2006年、2007年擔任立委期間，3度收受崑陵山安樂園開發案蘇姓總經理的政治獻金合計400萬元。台南地檢署16日偵查終結，以查無罪證為由，處分不起訴。

對於南檢處分不起訴，黃偉哲表示尊重。他還說，這是市長選舉期間，競爭對手浪費司法資源、濫訟控告的案件，令人相當遺憾。如今南檢的不起訴處分，再次證明他的清白，也期望藉此可以端正選風、遏止負面選舉的手段。

檢方指出，黃偉哲於競選連任第7屆立法委員期間，未經向監察院申報政治獻金專戶獲准，即先於2007年5月4日，透過當時國會辦公室李姓助理，收受蘇某提供現金100萬元的政治獻金。

2006年6月17日，黃偉哲也曾收受蘇某及李姓男子等人所提供的現金100萬元政治獻金。2007年12月17日，黃再親自收受蘇某交付的支票3張，共200萬元的政治獻金（該款項有存入政治獻金專戶並依法申報），作為蘇請託其關切「崑陵山安樂園開發案」的報酬，被告發違反行為時的政治獻金法。

檢方偵查發現，後兩部分依行為時的政治獻金法均是處罰鍰，屬行政罰；至於第一部分，經查黃偉哲否認，且李姓證人前後證述不一，又查無其他證據足以證明黃有收到該款項，經比對相關通訊監察譯文也無明確證據，加上清查黃的金融帳戶資金也無可疑情形，依目前所得的證據資料，本諸無罪推定原則，應為不起訴處分。

(中時 )