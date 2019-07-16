農委會台南農改場副場長羅正宗(左)表示，芒果長黑點是因為患炭疽病或黑斑病，切除受害部位仍然可以食用，沒有安全疑慮。（劉秀芬攝）

今年台南國際芒果節壓軸檔左鎮區「芒果椪一夏」為期兩天的活動上周日圓滿落幕，台南市農業局長李朝塘16日特地前往左鎮，感謝農會舉辦芒果節辛勞，對於網傳有人吃了有黑點的芒果，身體不適送醫，農業局鄭重強調，芒果黑點是受黑斑病或炭疽病感染，切除受害部位仍可食用，沒有安全疑慮。

左鎮芒果節推出芒果椪餅百人烘焙DIY、採果樂、消費滿百抽大獎等活動，吸引上萬人參加，台南市長黃偉哲率各局處首長參加「樹蔭下的風味餐」，訂桌數較去年多了1成，驛站營業額更達15萬元。

左鎮驛站芒果季限定的「芒果椪一夏」冰品，由椪餅、冰淇淋、新鮮芒果、情人果等豐富配料搭配而成，新鮮創意獲消費者喜愛。左鎮區農會表示，即日起至8月底，憑化石園區門票至左鎮驛站購買芒果冰，可享9折優惠，還沒嘗過椪餅芒果冰的民眾，不要錯過這季節限定的美味。

李朝塘表示，左鎮驛站非常用心舉辦這次的芒果節活動，「芒果椪一夏」創意冰品好看好吃，歡迎大家來左鎮參觀完化石館，步行至對面的左鎮驛站來碗芒果冰稍作休息，還可帶上當季鮮食愛文芒果，若未能即時食用，應放置於冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，以品嘗芒果的新鮮、美味。

此外，最近網傳有人吃了有黑點的芒果後身體不適送醫，農委會台南農改場副場長羅正宗表示，芒果長黑點是因為患黑斑病或炭疽病，這類病菌並不會感染人體，表面若是輕微受損，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮，但是如果芒果已經明顯腐敗，有變色變味等情形出現時，就應該丟棄不宜再吃下肚。

農業局也提醒果農，今年第5號颱風輕颱「丹娜絲」可能直撲台灣，台南芒果目前採收已超過7成，未採收果實可立支柱固定果實、已屆成熟愛文或可催熟品種金煌、凱特等可即早採收，降低損失。

(中時 )