有高雄網友在臉書發文表示，早上要去上班時，赫然發現機車後座放了一個不明的紙箱包裹，他擔心會不會是「碰瓷詐騙」所以沒去移動，並拍照存證同時打電話報警，最後包裹由警察帶回派出所等待認領。文章一出，有網友分享以前「沒拍照存證被誣賴」的經驗，讓許多人紛留言稱讚，「原PO處理方式非常正確」。

網友在臉書《爆怨公社》臉書社團發文，「誰家的包裹放在我的車上」，他表示，一早出門上班時，發現機車坐墊上被放了不明的包裹，原PO擔心是「碰瓷詐騙」，當下他還左顧右盼，看有沒有人盯著看，同時先拍照存證，「最後還是叫警察來處理」。

網友最後決定請警察來處理。(翻攝爆怨公社)

原PO打電話請警察來現場處理，他也向包裹主人喊話，這包裹目前「送到高雄新興分局前金派出所，自己去認領啦」，最後更無奈說到，為了要處理這包裹，害他早上打卡遲到了。

文章一出，網友紛讚許原PO處理方式，「遇到這種狀況還是小心謹慎比較好，版主的處理方式正確」、「正確的方法就是這樣子」、「真的小心為上」，更有網友分享經驗，「真的是正確的舉動！很多年前，我遇到女生錢包放在我機車墊上，裡面有錢有證件，當時手機沒有拍照功能，我送去警局，後來錢包主人打來靠么，說是不是我偷她錢包，X！當時應該直接打電話報警，叫警察來拍照存證」。

(中時電子報)