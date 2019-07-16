16日的開幕典禮，嘉義縣長翁章梁、台灣公主遊艇公司董事長游本宏、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅等出席參加剪綵。（張毓翎攝）

台灣西部唯一全功能遊艇專用碼頭國際布袋遊艇港於16日開幕，35年租約期間，將預計投入2億4000萬元，整合南台灣海洋新創產業，包含：綠能發電、高端海洋商務、電商通路、新創旅遊、餐飲觀光休閒等16項產業鏈，將布袋打造為遊艇海洋城市。

16日的開幕典禮，嘉義縣長翁章梁、台灣公主遊艇公司董事長游本宏、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅等出席參加剪綵，現場還有50台瑪莎拉蒂（Maserati）家族、總價超過3億元的超跑共襄盛舉。

嘉義縣長翁章梁特別感謝游本宏承接遊艇港，他表示，台灣雖然製造遊艇在行，但是除了製造，在發展親海文化進程始終落後，許多玩家只能將遊艇停泊在國外港口，休閒文化產業得投入龐大資本和有心經營者，才能將優良的自然條件發揮到淋漓盡致。

翁章梁也稱讚「台灣公主布袋國際遊艇港」名字取的好，公主雖天生麗質，但還是需資本裝扮，才像公主，未來每年大家都可看到它不同嶄新的面貌，知道布袋鎮有個全台最漂亮的遊艇港。

第1期斥資4000萬元整建停泊基地，讓水上有近30個位置、岸上200多位停靠；第2期預計營運後5年啟動，興建會員專屬服務區、維修廠、遊艇搬運機等設施，及餐廳和烤肉區。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，布袋遊艇港將提供遊艇泊位出租、代管及遊艇五金販售等服務，並規畫有露天餐廳供遊客享用，也有場地租借服務，供宴會派對活動使用，大幅提升遊艇港服務設施與機能性。

游本宏說，身為遊艇界高端領航者，選擇從台灣海洋精神的歷史文化表率的嘉義出發，為全台灣未來產業建構新創世代產業鏈，期許開幕後和嘉義縣一同成長。

(中時 )