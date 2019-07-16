台中石岡1名老婦疑久病厭世，16日清晨獨自離家，拄著拐杖走到八寶圳旁，穿過護欄，躍下水圳輕生。婦人家屬清晨近6時向警方通報失蹤，並在圳溝旁發現婦人拐杖及拖鞋，不久在下游3公里處的社寮角水力發電站進水口閘門，發現老婦已溺斃身亡。

88歲丁姓婦人16日清晨獨自出門，丈夫、女兒起床發現丁婦不見蹤影，到附近公園也找不到人，趕緊向警方報案協尋。警方在清晨近6時接獲報案，員警與家屬在丁婦住處附近的八寶圳旁，發現丁婦遺留的枴杖及拖鞋，立即通報消防隊及民間救難團體協尋。

丁婦將拐杖、拖鞋遺留在八寶圳旁。（救難人員提供）

正當搜救人員全力搜索時，警方在9點多接獲台電人員報案指，社寮角水力發電站進水閘門疑有女性遺體連同樹葉、雜物卡在。搜救人員趕到現場，將遺體搬移到地面，由家屬指認身分無誤，後續由檢警釐清落水原因。

據了解，丁婦與丈夫及女兒同住，因長期受腰痛疾病所苦，曾透露輕生念頭。現場搜救人員稱，意圖輕生的人一般會將個人衣物或鞋子擺放岸上，讓親人可以循線找到遺體。

丁婦落水後，隨水流漂到下游3公里的水力發電站，遺體與樹葉雜物卡在進水口閘門。（救難人員提供）

(中時 )