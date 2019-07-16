年輕選票已成為大選各政黨搶手貨；至於台北市長柯文哲在年輕選票方面，民進黨主席卓榮泰說，「感覺沒有像以前那麼強」，卓還笑說，「他年紀越來越大」。原來卓、柯年紀相同，他笑說，「我很瞭解。」

2020大選，對於年輕族群支持，卓榮泰說，韓國瑜在年輕票方面，韓應該自己覺得是蠻吃虧的；蔡總統在這方面的優勢是明顯的，而且一直擴大當中。這個不一定馬上反映到年青人對黨的支持度。

至於柯文哲，卓榮泰認為，柯已沒有那麼強；他說，雖然新任副秘書長林飛帆未來的工作不限對象、族群，但民進黨未來需要更多年青人來。他還笑稱「我、郭（昆文）副秘，剛好卡在我們兩個中間，這樣就可以三代同堂」。

對於50歲以上韓支持度高，民進黨如何爭取長輩票？卓說，年輕朋友投票意願會越來越高，至於說年長一點，還是從政策著手，長輩用政策，年輕人用黨的新的作為。

韓國瑜勝出後，不少網友在網路發動「改挺郭台銘」；卓榮泰也呼籲支持者，互相干預不是好事，因此不要干擾國民黨內部問題。他說，民進黨初選後希望內部能趕快整合，也不希望國民黨一直混亂，「希望我們朋友不要干擾國民黨內部事務，如果以後我們被干擾我們也會備受困擾，不希望把自己的困擾加到別人身上，所以誠心希望他們結束內戰，把部隊整理好，因為我們要對付的敵人不在國內」。

至於前行政院長賴清德未來角色？卓說，賴院長現在不在國內 應該休息一段時間後會跟民進黨聯繫，不能用「安排」這兩個字，誰安排都不適合，這是對未來選戰的參與責任，不是現在誰安排賴做甚麼事。

他說，賴院長跟蔡總統都有通過電話，他也跟賴通過好幾次電話，有機會跟時間會促成兩人見面。

(中時 )