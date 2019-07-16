新台雞店不將筍片和火腿、龍蝦沙拉一起做成龍蝦鮮筍三明治。（馮惠宜攝）

新天地餐飲集團與太平農會合作推出「瀚熙筍藝竹饗宴」，每桌只要6千元。（馮惠宜攝）

太平農會16日舉辦「麻竹筍饗宴」記者會，邀請民眾到6家合作餐廳品嚐麻竹筍大餐。（馮惠宜攝）

誰說竹筍只能炒肉絲？台中太平區農會連續8人舉辦「麻竹筍饗宴」推廣夏季盛產的麻竹筍，今6參與活動6家餐廳攪盡腦汁端出龍蝦鮮筍三明治、國宴黃金魯肉飯、風塘蒜筍夏夷貝…等令人食指大動創意料理，16日盛大舉辦記者會，邀請大家8月3日一起到台中來品嚐麻竹筍饗宴。

太平農會總幹事余文欽指出，太平區為台中重要的麻竹筍產區，種植面積約200公頃，麻竹筍盛產期為7-9月，年收獲量約2792公噸，太平區農會為推廣太平地區生產的優質麻竹筍，並配合食品加工技術，以調節麻竹筍量產時的供銷平衡，農會與6家餐廳跨域合作，將麻竹筍變身為道道創意佳餚。

今年參與的餐廳有宴陽樓小館、阿郎海產餐廳、新台雞店、新天地餐飲集團、新林海鮮餐廳及寧波小館等餐廳，業者紛紛發揮創意，用麻竹筍入菜，其中新天地風塘蒜筍夏夷貝是用避風塘料理方式將麻竹筍切塊、杏鮑菇、夏夷貝一起爆炒入味，鹹香可口；而新台雞店不但用百香果涼拌脆筍做開味小菜，還以筍片和火腿、龍蝦一起做成龍蝦鮮筍三明治。

而寧波小館則是以筍丁、香菇和大安豬一起製作出國宴黃金魯肉飯，另外還有焗烤明太子鮮、竹筍拌莎莎、日式胡麻筍和黃金筍泡菜等四味涼拌菜。

各家都是以桌菜方式呈現，每桌每桌5000元到6000元，8月3日中午訂桌還加贈竹筍2枝、蜂蜜及水果冰飲各一壺，不但物超所值還能帶回太平在地清脆香甜的麻竹筍。

(中時 )