新竹縣東方美人茶優良茶比賽茶罐換全新包裝，將能提昇得獎茶的質感。（羅浚濱攝）

新竹縣東方美人茶今年改包裝了！新版包裝罐以霧面香檳色為底色，以層疊山巒、紅瓦屋和白桐花點綴的圖案，呈現客家意象也更為現代感及精緻化，縣府農業處認可讓消費者有全新感受，也提供優良茶比賽得獎茶的質感。

「今年還首次試辦茶葉品種標示！」農業處農糧科長黃怡娟說，東方美人茶的茶葉品種主要以「清心大冇」為主，也有茶農用「台茶17號」來做，近幾年來，消費意識抬頭，很多民眾希望知道買到的東方美人茶，到底是什麼品種？

黃怡娟並說，今年4、5月連續下雨，雨水充足加上氣候適宜，北埔峨眉兩茶產地的茶菁都出現豐收，參加優良茶比賽的點數有1334點，比去年1115點還多，用清心大冇或台茶17號品種的茶農在繳茶時，都會標示茶樣品種。

17日開始在峨眉農會辦理連續5天的優良茶評審，並首度開辦比賽茶初評制度，由通過茶改場訓練及考試的12位茶農，擔任初審工作，以2 天時間評出1花優良茶，2花到等以上的優良茶再由茶改場專家，進行3天的評審，21日上午揭曉成績。

黃怡娟指出，只要是入選的優良茶，茶農標示的品種資訊，將由主辦單位建置並同步於包裝封籤做QR-code識別系統，用手機掃瞄後，製作茶農和茶葉品種資訊就可在雲端上看到，讓消費者能更安心花錢買茶。

(中時 )