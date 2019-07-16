兩岸之間未簽署服務貿易協定，到底失去了多大分享大陸服務產業經濟成長產值？新黨總統參選人楊世光舉大陸線下與線上教育總產值為例，大約是10兆台幣，相當於台灣一年國民生產毛額逾六成。

新黨總統參選人楊世光表示，2014年搞太陽花運動搞掉台灣服務貿易產業出口大陸最好時機的林飛帆，7／15日接任民進黨副秘書長職務，台灣民眾至少此時可以看清當年的運動的本質－民進黨反服貿。今日數位台籍分析師因為兩岸資質缺乏服務貿易談判對接而接受司法調查雖是單一事件，他不希望成為台灣向下沉淪的轉折。

楊世光表示，從2018年以來，美國不斷以其他國家對美貿易逆差為由，陸續對全世界主要經濟體發動貿易戰；其中又以對中國大陸的貿易制裁最為激烈。然而，這是從商品貿易的角度。根據德勤會計事務所公布的報告，2017年美國出口總金額為2.4兆美元，服務貿易的占比達27％。服務貿易出口順差達2,552億美元，對中國大陸服務貿易出口順差總金額最高，占比達16％。

也就是，美國在全球以商品貿易逆差打擊貿易對手，但實際上，美國每4塊錢的出口，就有1塊錢是服務貿易的出口。服務貿易已成為國家產業升級的必要趨勢。楊世光表示，台灣服務貿易在全球是有競爭優勢的。根據聯合國針對2017年全球服務貿易出口報告，台灣的服貿出口金額達450億美元，占出口總額的14％，年增率超越大陸達9％。

楊世光表示，他主持的「楊世光在金錢爆」節目至大陸仟和亿平台上架，是台灣的服務貿易出口到大陸的最好案例。媒體對「楊世光在金錢爆」整個製作團隊的薪水有很大的想像空間，就是對台灣優質知識經濟內容有自信會受大陸觀眾歡迎的證明。

凱基投信日前針對大陸知識經濟規模做了一份報告，預估2019年大陸各類教育市場規模預估有9.71兆台幣，線上教育則有逾1兆台幣的產值。楊世光表示，這是台灣的最後機會。因此，針對幾位台籍證券、期貨分析師在大陸配合並接受上海經偵以涉嫌違法大陸刑法225條「非法經營罪」調查，楊世光表示，本案的「非法經營」指的是仟和亿拿的是投資教育培訓的牌照，經偵懷疑相關人等有牌照中未函括的投顧業務。如果大陸司法單位確實掌握台籍分析師推薦股票的證據，就要依法處理。如果他們只是從事投資教育工作，與投資人分享股市技術分析專業知識與經驗，但因為兩岸在教育資質與證照上缺少服貿的對接談判，陸委會應該儘速循管道與對岸連繫、說明，協助解除這些台籍證券、期貨合格分析師的境管限制。

楊世光強調，兩岸需要對談，這跟跟統獨無關。經濟的區域整合必然發生，也正在發生。服務貿易協定是行政框架，是法律與行政制度的基礎，這不是政治事件，各界無須做統獨的政治解讀。兩岸的經濟經驗與機會應該要互相分享，坐下來談，可以避免意外事件再度發生。

(中時 )