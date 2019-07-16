新竹縣東泰高中柔道隊、韻律體操隊和田徑隊參加全國錦標賽，都獲得很好成績，16日由縣長楊文科頒獎表揚，其中田徑選手劉依琁榮獲2019總統教育獎體育類奮發向上獎，但她因家境關係畢業後沒有選擇唸體育系，而是唸育達大學，半工半讀，讓教練感到很可惜。

劉依琁的父母離異，父親因肝疾及食道病變無法工作，國二時被發掘有田徑潛能，但家中經濟狀況並不支持她練，幸有教練和學校找到願意贊助的熱心人士，讓她可以專心接受田徑訓練。

劉依琁練田徑起步算很晚，並會出現心臟不適、膝蓋關節疼痛等狀況，讓她一度懷疑自己的能力，萌生放棄的念頭，在田徑啟發教練劉天成鼓勵下重拾信心，高二開始大放異彩，連破新竹縣全縣運動會800公尺、1500公尺紀錄。

劉依琁在2108年全國中等學校運動會1500公尺、全國田徑錦標賽800公尺及全國中等學校田徑錦標賽1500公尺連續奪冠拿下「三冠王」，她在逆境中鍥而不捨的精神，榮獲「2019總統教育獎體育類奮發向上獎」。

劉依琁在畢業前，完成教練劉天成當初為她設立當選國手的目標，成為2019世界中學運動會女子800公尺國家代表隊選手，獲得第5名成績。

劉天成表示，依琁的成績可上國立大學體育系，但因家庭經濟關係，她決定為家庭分擔經濟，半工半讀，期待她將來經濟穩定，能重新回到夢想跑道上。

(中時 )