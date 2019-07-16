今（16）日媒體報導，促轉會會製作的宣導影片《不是自己寫的日記》畫面中出現調查局的偵防彙報表，引起調查局官員對於政治檔案使用上的疑慮，促轉會澄清片中出現之檔案，為該會依法向檔案管理局調用，係屬已解密的政治檔案。

促轉會表示，該會對於相關檔案之運用與揭露，均依我國檔案主管機關——國家發展委員會檔案管理局（檔案局）所編印之「國家檔案作業管理手冊」，及相關法令規定審慎辦理。此批檔案未來經檔案局陸續整理上線後，社會各界亦可依媒體、學術研究、展覽、出版等需求申請應用，屆時也不會對此類欄位有所遮掩。這與其他國家檔案的徵集移轉無異，本意皆是在透過檔案所記錄的政府作為，促進大眾對於歷史與國家運作的理解，本為我國國家檔案徵集行之有年的政策，促轉會呼籲相關機關可以平常心看待此類常態運作。

促轉會宣稱製作影片的初衷，是希望被監控當事人閱覽檔案後，對檔案內容提供意見，作為檔案資訊校正的參考，以便更進一步還原歷史真相，亦可為未來檔案開放應用的先行準備。情治機關人員於監控體制中扮演的角色，使用的表單，執行監控的方式等，固然是轉型正義的重要研究主題，卻非該影片著墨的重點，促轉會從未在影片或新聞稿中揭露該位人員身份、職級，更遑論指稱檔案所載究為真名或化名等資訊。

促轉會表示，進行此類檔案徵集與歷史研究，絕非如報導所陳，意圖打擊調查員士氣或傷害調查員。轉型正義本就是從政府角度反省威權時期國家機器的不當作為，促轉會法定職責是爬梳「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果」，並「還原人權受迫害之歷程，釐清壓迫體制加害者及參與者責任」。促轉會工作重點是，透過反省過去歷史中，曾經以國家安全或面對外敵為由，對人民基本權利進行的箝制與破壞，確保未來政府不會重蹈覆轍，也不允許以目的正當化手段。

促轉會指出，在第六波的檔案移轉中，透過雙方密切協調，感謝調查局的大力協助與配合，在徵集、解密與調用進展相對順利。促轉會期待未來能與調查局建立更為良性的溝通平台，與不同世代、部門的同仁持續對話討論，持續為直面歷史、守護民主攜手努力

(中時 )