縣長楊文科（左）同意褒忠義民亭董事長徐德馨（右）函文給縣府改選董事會的時程。（羅浚濱攝）

「徐德馨下台！縣府硬起來！」新埔褒忠亭董事劉文禎等人，16日在縣府大門前指控董事長徐德馨5年多來不改選董事會，把義民廟變成徐姓家廟，縣長楊文科接下陳情書表示，義民廟董事會沒完成改選，對客家人是侮辱，將依法論法，期能圓滿解決。

劉文禎等董事和代表10餘人，指36席董事有29名董事連同各祭典區代表名冊，分送董事會和縣府民政處，但徐德馨以董事和代表名冊還未彙整等理由，一直不召開董事會進行改選，要求縣府對代表名冊逕予備查，召開臨時董事會以利改選。

楊文科隨後和徐德馨、總幹事魏北沂、董事何暖軒等人在縣長室協商，並「曉以大義」說，只要依規定改選，誰當董事長他都沒有意見，對各祭典區6月30日前已提出的代表名冊，申明縣府將予以核備。

廟方指有3個祭典區代表無法補足，像觀音和中壢祭典區從18位代表變成6人，中壢連1個代表都沒有。楊文科說縣府不管15大庄有多少代表，或是派不派的出代表，只要依照規定時程，報來縣府進行核備。

楊文科接受廟方7月2日函文第5屆改選董事會案時程的說明，1.第5屆施主代表及祭典區選出代表名冊9月16日確認，2.施主代表和各祭典區代表名冊10月9日送縣府完成備查，3.11月5日召開第5屆董事會改選常務董監事和董事長。徐德馨表示，一定按照時程進行改選。

後到的前縣長林光華等人在縣長室前，質疑代表名冊有可能中途更換等問題，楊文科強調會以630前報給縣府的名冊做核備，不會讓人從中更換，依照上述時程，希望褒忠亭董事會改選案能儘早落幕。

(中時 )