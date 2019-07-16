房祖名（中）將以製作人、導演身分拍攝臺灣選手紀錄片，期盼讓更多人看見選手努力、積極、奮鬥的故事，為社會帶來正面能量。(中華殘總提供)

立法委員蔡適應捐贈營養金新台幣10萬元給程銘志，勉勵他朝東京帕運目標邁進，為國爭光。(中華殘總提供)

2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽預定23-27日在台中靜宜大學體育館舉行，這項賽事積分攸關2020年東京帕運，地主選手將全力爭取佳績。藝人房祖名今天也現身記者會力挺，中華民國殘障體育運動總會宣布，房祖名將以製作人、導演身分拍攝台灣選手紀錄片，期盼讓更多人看見選手努力、積極、奮鬥的故事，為社會帶來正面能量。

2018年雅加達亞洲帕拉運動會（亞帕運），中華代表團總獎牌數為2金、9銀、14銅，中華桌球隊個人賽與團體賽斬獲4銀、5銅，堪稱奪牌主力，其中，程銘志在亞帕運個人賽斬獲銀牌，團體賽和林晏弘獲得銅牌，另在世錦團體賽獲得金牌，目前世界排名第3，距離東京帕運參賽資格相當接近。

程銘志原本就是桌球選手，一次在買宵夜的路上遭酒駕撞傷失去左腳，人生經歷許多波折，終究重拾球拍，回到到熟悉的球場。程銘志表示，很難得亞洲身心障礙桌球錦標賽在臺灣舉行，身為地主選手，期待發揮水準，也希望觀眾踴躍進場，多認識、鼓勵身心障礙桌球運動。

這次亞洲身心障礙桌球錦標賽將有19國277位選手參賽，當中包含了2位來自科威特選手以獨立運動員身分來台參賽。多位亞帕運國手也持續挑戰，朝更高的競技殿堂邁進。

這次活動獲得各界殘總之友鼎力相挺，立法委員蔡適應捐贈營養金新台幣10萬元給程銘志，勉勵他朝東京帕運目標邁進，為國爭光。

藝人房祖名將以製作人、導演身分拍攝台灣選手前進東京帕運的紀錄片，期盼讓更多人看見選手努力、積極、奮鬥的故事，為社會帶來正面能量。

蔣介石曾孫蔣友青，以溪水旁關懷單親家庭協會的名義協助，將以巡迴講座分享方式，攜手身心障礙朋友一起迎向陽光。期盼在各界關心與協助下，台灣身心障礙運動能夠朝向新紀元發展。

(中時電子報)