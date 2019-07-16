台中之光！台中市潭子國小女子手球隊日前在校長洪宗瑜帶領下，前往匈牙利參加卡波斯瓦國際分齡手球錦標賽，歷經6天激烈賽程後，勇奪亞軍，16日傍晚搭機返國，運動局長李昱叡將代表市長盧秀燕前往機場接機並獻上祝賀，肯定小球員們的亮麗表現。

市府教育局長楊振昇說，潭子國小自104學年度起成立體育班，並將手球納入體育班設置種類中，近年來征戰國內大小賽事成績卓著，107年即拿下「大甲媽祖盃全國手球錦標賽」U11女子組第1名、全國手球錦標賽U11女子組第2名。

今年潭子國小女子手球隊第一次出國參加國際分齡手球錦標賽，小將們面對歐洲各個參賽隊伍人高馬大，憑著必勝的意志力，以及速度和體能的優勢，順利挺進冠軍戰，雖未奪冠，但她們的認真態度及精湛球技，讓現場的國外裁判、教練及他國選手感到佩服，並對台灣手球留下深刻印象。

運動局表示，感謝在背後默默支持且大力栽培選手的校長、教師、教練及家長們，對選手作最完整的規劃，並給選手們鼓勵、加油打氣，讓選手勇往直前。

(中時 )