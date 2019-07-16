陳姓女子去年6月訪友時撞見余姓前男友帶著張姓新歡出席，心情低落，陳女2位哥哥獲悉，竟夥同蔡姓友人持棍棒、塑膠桶圍毆余男和張女，把情侶檔打得頭破血流，離去前還恫嚇：「下次再遇到就拿槍了」，在場友人急送醫2人才撿回一命，一行人被逮後稱只是要教訓一下，桃檢仍依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將陳家兄弟等4人起訴。

陳姓女子去年6月受邀到吳姓友人家中聚會，沒想到撞見余姓前男友帶著張姓新女友出席，隻身前往的她頓時情緒低落，跟友人稱想先離開，友人好心幫忙打給陳兄、請陳兄來接妹妹。

沒想到陳姓兄弟檔到場後，獲悉原因，認為余姓情侶檔太囂張，竟烙來林姓女友和蔡姓友人，持棍棒、塑膠桶朝余男和張女一陣猛打，導致2人頭破血流、全身多處擦挫傷，陳男離去前還怒嗆：「我是信堂華勛組組長，下次再遇到就拿槍了！」一旁友人急叫救護車，把倒在血泊中的2人送醫急救，才撿回一命。

陳姓兄弟檔被逮後坦承打人，卻辯稱當時喝太醉，只是要給情侶一點教訓，沒有要殺人，也否認打頭，更沒有放話自己是黑道或拿槍。但在場證人和情侶檔口徑醫治指證歷歷，桃檢仍依殺人未遂和恐嚇罪嫌起訴。

(中時 )